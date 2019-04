Žena na Prostějovsku objížděla náklaďák a zahučela do výkopu: V neoznačené díře skončilo celé auto

Nečekaný pád téměř do pětimetrové hloubky zažila dvaatřicetiletá řidička osobního auta v Určicích na Prostějovsku. Stalo se tak poté, co při objíždění odstaveného nákladního auta sjela do neoznačeného výkopu kanalizace. Při nehodě utrpěla řidička zranění, škoda byla vyčíslena na 30.000 korun. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.