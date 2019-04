Pátrání v Chomutově: Hledá se majitel baskytary za 60 tisíc

Opravdu krásný hudební nástroj převzali policisté ze severočeského Chomutova v neděli sedmého března.

Kytaru kdosi objevil v pravidelném vlakovém spoji ve směru do Prahy. Do Chomutova pak hudební nástroj dorazil už v pátek, konkrétně pak ve 21:49. „Do současné doby se policistům nepodařilo zjistit, komu kytara patří,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Policie je v současné chvíli v pátrání po majiteli překrásné kytary bezradná. Dotyčný se hledá i s pomocí sociálních sítí. Tam se někteří uživatelé nestačí divit, že někdo kytaru nechal ve vlaku, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o značku MusicMan typu Sting Ray 4, která se na některých e-shopech s hudebními nástroji prodává za téměř šedesát tisíc korun.

Pokud by se majitel rozpomněl, že mu chybí nástroj, měl by se okamžitě ozvat na policejní oddělení Chomutov – Černovická nebo jednoduše kontaktovat linku 158.