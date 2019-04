Zabil Simonku (†18), matce poslal drobné jako odškodné: Haj*l! Zhroutila se

Budou to již tři roky, co na Orlíku zabil mladík na skútru teprve osmnáctiletou Simonku. Christophera Steinerta uznal soud vinným, dostal ale jen podmínku a zákaz řízení. Rodině má navíc zaplatit tučné odškodné – matce zesnulé dívky konkrétně 800 tisíc korun. Nyní jí poslal první „splátku“ – částku tak směšnou, že ji nešťastná žena ani nechce přijmout.

Steinert se v červenci 2016 projížděl po Orlíku na vodním skútru. Jenže když se chtěl svézt na vlně velké lodě, narazil do člunu, na kterém seděla Simonka (†18) s přítelem Mírou. Dívka nehodu nepřežila. Steinert od soudu odešel s tříletou podmínkou, osmiletým zákazem řízení a nařízeným odškodným pro rodinu poškozené.

Matka Simonky měla dostat 800 000 korun, do nedávna se ale Steinert k placení neměl. Server Extra.cz poukázal na fakt, že mladý muž randí s dcerou Lindy Finkové a Richarda Genzera Viki a dokonce pracuje u Finkové ve firmě.

Smrt Simonky (†18) na Orlíku: Odsouzený mladík odmítá zaplatit odškodnění

„Splácení začne, zatím je to student. On se mi stará o firmu, až začne vydělávat, všechno začne splácet,“ vysvětlila před nedávnem Finková. Ta chvíle asi nyní nastala – Steinert poslal zdrcené matce Simonky Šárce první peníze.

„Cítím se hrozně. Tohle ten haj*l, co mi vzal Simonku, nemůže myslet vážně! Je na něj daná exekuce a on mi pošle 1000 korun! Co si myslel? Že mi bude splácet Simonky život? Bože, už nemám slov. Dostal mě tím zas na dno. Co je to za člověka?“ řekla Šárka serveru TN.cz. „To mi chce zničit celý život? Nestačí, že mi vzal jediné dítě, pro které pořád brečím a trápím se? Nic mi nenahradí milovanou Simonku. Ať jedná s mým advokátem a exekutorským úřadem, já už nemám sílu.“

Peníze přijmout nechce – prapodivnou splátku přirovnala k placení alimentů. „To nemůže myslet vážně,“ dodala.