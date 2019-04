Rodina z Brněnska z hořícího auta zachránila jen holé životy: Omluvy ani peněz se od prodejce nedočkali

Třicetiletý muž z Brněnska si v listopadu 2017 koupil nový Renault Megane v kroměřížském autosalonu a servisu. Už po necelém roce, kdy mělo auto najeto lehce přes 12 tisíc kilometrů, ale řešil problémy s kolísající hladinou oleje. Závada byla nakonec tak velká, že mu v rámci záruky vyměnili celý motor.

Drama na Vyškovsku: Senior zkolaboval za volantem, auto začalo hořet! Sedělo v něm i dítě

Krátce na to vyrazil s manželkou i oběma dětmi do severních Čech za příbuznými. Při cestě zpět jim ale kousek za Prahou začalo hořet auto. "Něco bouchlo a auto začalo hořet. Jediné štěstí, že jsem chtěl sjíždět z dálnice," řekl majitel deníku Právo. Autu totiž přestala fungovat hydraulika a vůz nebrzdil. "Vjel jsem na takový remízek, kde auto zastavilo. Stačili jsme akorát vytáhnout děti, a to bylo všechno. Nechci domýšlet, jak by to dopadlo, kdybych jel v tom velkém provozu v levém pruhu 130," dodal.

Uplynulo už půl roku a muž se zatím nedočkal žádné satisfakce - ani finanční ani například omluvy. Po autosalonu majitel požaduje 300 tisíc za auto, 100 tisíc za věci, které shořely a 100 tisíc za nemajetkovou újmu. "Děti po tom několik dní nemluvily, manželka má doteď problémy s řízením. Shořely tam dvě dětské autosedačky, dárky na Vánoce od rodiny, kočárek, elektronika, přenosná postýlka, osobní věci, doklady, oblečení."

Krizový manažer záchranky: „Při hromadných neštěstích lidi třídíme jako stroje. Emoce přijdou potom“

Podle majitele teď vše stojí na autosalonu a jeho pojišťovně. Ta totiž požaduje znalecký posudek, který určí příčinu požáru. Například hasiči tvrdí, že jedinou možností je nespecifikovaná závada motoru.

Autosalon podle jeho ředitele věc řeší a již se zavázali vyplatit částku za nemajetkovou újmu. Odmítají ale zodpovědnost za vznik požáru. "Nebyla doposud prokázána souvislost se servisním zásahem na vozidle a jeho požárem. Požár nenastal hned po předání vozidla zákazníkovi, ale zákazník s vozidlem dle našich informací odjel na dovolenou a požár nastal až při zpáteční cestě," řekl Právu ředitel Peter Mamrilla.

Vypadá to tak, že celou věc bude muset rozhodnout soud. "Je to pět měsíců a jsem bez peněz i bez auta," dodal majitel s tím, že ani záruční lhůta celou věc nijak neurychluje, jak by si mohli mnozí myslet.