Dědeček mě zneužil v lese! Známá česká umělkyně musela promluvit v reakci na dokument o Jackosonovi

„Když jsem byla malá, ušila jsem panenku. Normální, hezkou panenku, jen na boku měla něco, co vypadalo jako černý nádor. Byl to jen přišitý kus vycpaného černého plyše, ale já jsem věděla, že to k ní patří, že se to od ní nedá oddělit. Že to je černý bubák vrostlý do jejího těla, do všech cév, do její hlavy. Tou panenkou jsem byla já a dnes už vím to, co jsem tehdy netušila. Ta černá věc bylo zneužití v dětství,“ vypověděla ilustrátorka pro server A2larm.

Když jí byly 3 – 4 roky, sexuálně ji zneužil její nevlastní dědeček, otčím jejího otce. V té době její rodiče žili v jeho domě a on se k nim údajně nechoval moc hezky. „Byl zlý na mého tátu, kterému zničil sebevědomí tak, že se dodnes sprchuje se zhasnutým světlem, aby na sebe neviděl. A byl zlý na mě,“ pokračuje.

K hrůznému zážitku došlo, když ji měl zrovna na starost, jelikož její maminka byla v práci. Vzal ji na procházku do lesa. Tam před jejíma očima vytáhl svůj penis, jenž jí připomínal sloní chobot a odporně páchl. Dědeček malé holčičce říkal, že je to dudlík. „Dodnes se mi přitom, když to píšu, trochu zvedá žaludek,“ svěřila se autorka komiksů.

„Nejděsivější je, že to nikdy totiž nepřestane formovat váš život. Nikdy se ho nezbavíte. Stejně jako nezdravé, příliš dospělé a příliš ,rozjeté“ lásky k člověku, který vám to udělal. Máte ji na celý život. Proto podle mého názoru oba svědci začali o tom, jak je známý zpěvák zneužíval, mluvit až teď,“ popsala ilustrátorka webu A2larm s tím, že sama o svém dědečkovi i přes to všechno nedokáže mluvit špatně.

Komiksová ilustrátorka říká, že sexuální zneužití v dětství trvale poznamená psychiku oběti a naprosto změní vztahy k ostatním lidem. Sama prý prožívala období, kdy nemohla jezdit MHD ani třeba telefonovat a bála se cizích lidí. Jako partnery pro vztah si vždy vybírala takové, kteří jí ubližovali. Myslela si totiž, že to k lásce patří. Často se pohybovala ve společnosti špatných lidí, kteří většinou brali drogy, a samu sebe nenáviděla. Byla přesvědčená, že ona je ta zlá.

Tyto stavy podle jejích slov již přešly. Ráda by však znala motiv, proč to tenkrát dědeček udělal. Podle vyjádření její psycholožky k tomu nedošlo, že by tom věku starého muže přitahovala. „Přestože to také mohla být motivace. Já si ale spíš myslím, že na vině byl patriarchát. Tím myslím uspořádání společnosti, kde byli muži hlavami rodin a měli pocit, že jim všechno patří. Dům, ženy, zvířata i děti. Nemyslím si, že jste jako malé dítě svého dědečka sexuálně přitahovala. Myslím si, že to udělal, protože si chtěl dokázat, že má nad vámi moc. Že si to prostě, pokud bude chtít, může dovolit,“ pověděla psycholožka.

Přesně z těchto důvodů autorka usiluje o to, aby sexuální zneužívání bylo trestáno mnohem přísněji, než se děje v současnosti. A nejdůležitější podle ní je, aby ve společnosti skončil patriarchát, ovšem ne ve smyslu nadvlády mužů nad ženami, nýbrž silnějších nad slabšími. „Je potřeba, abychom si dávali pozor na situace, kdy někdo má takovou moc, že si nějaké chování prostě může dovolit.“

Ilustrátorka také zastává názor, že sexuální zneužití je něco, co se nikdy v životě nedá odpustit. „Můj názor je, že některé věci se odpustit prostě nedají,“ říká s tím, že je dobře, že v době, kdy si uvědomila, k čemu tenkrát došlo, byl její dědeček už léta po smrti. „Protože kdyby byl naživu, upřímně nevím, jak bych se k němu zachovala,“ dodává.

Leaving Neverland

Dokument, který ve Spojených státech odvysílala televize HBO, dává slovo Wadu Robsonovi a Jamesi Safechuckovi, kteří ve věku sedmi a osmi let trávili s Jacksonem čas na jeho kalifornském ranči Neverland. Oba popisují, jak jim dával drahé dary za to, že je mohl sexuálně zneužívat. Jeden z mužů například vypráví, jak mu Jackson dával pít alkohol, pouštěl porno a masturboval před ním. Po americké premiéře snímku se k Jacksonovi začaly obracet zády rozhlasové stanice zvláště v anglicky mluvících zemích.