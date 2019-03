Podivná silniční kontrola u Prostějova: Řidič dal policistovi lekci z předpisů

Málokdy se stane, že by policista zastavil řidiče, který zná předpisy pravděpodobně lépe než on sám. Přesně to je případ podivné silniční kontroly, ke které došlo na dálnici D46 u Prostějova na Olomoucku. Řidič nejenže policistu upozornil na několik pochybení v jeho postupu, on ho k jeho smůle celou dobu natáčel.