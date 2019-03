Doktor okradl pojišťovnu o 12 milionů: Na Kapverdách pak zastřelil sebe i milenku

Britský praktický lékař byl nalezen mrtvý i se svojí milenkou v jejich hotelovém pokoji na Kapverdských ostrovech. Pár zde žil přes rok poté, co doktor okradl Národní zdravotnickou službu o bezmála dvanáct milionů korun. Podle policie muž zastřelil mladou Maďarku a poté prý otočil zbraň proti sobě.

Pár nalezla na hotelovém pokoji v resortu Divin Art na ostrově Santo Antao kapverdská policie. Tu zavolal personál, který už několik dní tušil, že je něco špatně. Brit Titus Bradley (†42) a jeho maďarská milenka Noemi Gergely (†28) se prý hádali, v osudný den to ale bylo podle horší, než jindy, proto recepční pomoc přivolal.

Následné vyšetřování ukázalo, že vše bylo s největší pravděpodobností naplánované. Brandley měl připravený i malý dopis na rozloučenou, který policisté nalezli zastrčený v jeho cestovním pasu. Nadepsán byl větou: „Čas zemřít“. Kriminalisté pracují s variantou, že muž nejprve zastřelil ve zlosti svoji milenku a poté otočil zbraň proti sobě. Myšlenky na sebevraždu u něj jako první zpozorovala matka.

„Napsal mi toho hodně o sebevraždě. V jiných krátkých zprávách zase zmiňoval, že měl úžasný život a vykonal skvělé věci, dokázal ale prý myslet jen na ty, o které se připravil,“ řekla jeho matka. Pochybovala ale, že je její syn vrah. „Věděla jsem, že je na Noemi naštvaný. Nikdy jsem si ale nepomyslela, že by ji dokázal zastřelit. Můj syn byl psychicky nemocný a to vedlo k tomu, že zemřel. Tedy alespoň v to věřím,“ dodala.

Doktor Titus Brandley je v Anglii známou firmou. Ze země utekl poté, co Národní zdravotnické službě, ještě jako praktický lékař, ukradl v přepočtu téměř 12 milionů korun. S přítelkyní z Maďarska prchl na Kapverdské ostrovy, kde se spokojeně věnoval tomu, co měl nejradši - rybaření.