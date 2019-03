První fotky obětí teroru: Mucad (†3) před střelcem utíkal, táta dělal mrtvého

Tříletý Mucad byl se svým otcem a starším bratrem v mešitě, když do ní vtrhnul šílený střelec Brenton Tarrant a začal chladnokrevně popravovat všechny, kteří mu přišli do cesty. Podle zahraničních médií se Mucad zřejmě snažil před střelcem utéct poté, co jeho otec, trefený jednou ze střel, předstíral mrtvého. Jeho staršímu bratrovi se podařilo přežít. Když začala střelba, stihl nezpozorován utéct.

„Hledali jsme ho po nemocnicích, nikde jsme ho nemohli najít,“ řekl novozélandskému listu Stuff jeho bratr.

Mucad Ibrahim (†3) | Facebook

V troskách je také rodina 4letého Abdullahiho Dirie. Také on se spolu se svým otcem a čtyřmi staršími sourozenci vydali do mešity k pátečním modlitbám. Zatímco všichni čtyři bratři vyvázli bez zranění, čtyřletý chlapec byl zavražděn. Jeho otec Adan skončil se střelnými poraněními v nemocnici. „Byl to nejmladší člen rodiny, nedokážete si představit, jak se cítíme. Tohle je problém s extremismem. Někteří lidé si myslí, že všichni muslimové jsou toho součástí. Ale tohle byli nevinní lidé,“ řekl pro Washington Post strýc malého chlapce, který je duchovním v Minneapolis.

Adeeb Sami byl zasažen, když se snažil ochránit své dva syny - skočil střelci přímo do cesty a své dvě děti odhodil stranou. Útočník ho zasáhl do zad, ale dvěma mladším mužům se nic nestalo. Adeebova dcera Heda svého otce popsala jako hrdinu a dodala, že se lékařům v nemocnici podařilo mu zachránit život. Její rodina ovšem utrpěla i smrtelné ztráty - mezi nimi je i teprve dvanáctiletý chlapec.

„Ztratil jsem svého chlapečka. Nedávno mu bylo teprve 14. Úřady sice ještě nepotvrdily, že je mrtvý. Ale já to vím, viděl jsem to,“ hlesl zdrcený otec Sayyada, nadějného studenta a fotbalisty, který byl v mešitě i se svou ženou a přáteli. „Ležel na zemi v mešitě, krvácel ze spodní části těla,“ popsal otec.

Sayyad Milne (†14) | Facebook

„Když se narodil, málem jsme o něj přišli. Už od chvíle, co přišel na svět, musel o život bojovat. Byl to malý statečný bojovník. Je to příšerné… vidět ho mrtvého, zastřeleného někým, komu na ničem vůbec nezáleželo,“ naříká otec.

Husna Ara Parvin byla zavražděna v okamžiku, když se pokoušela zachránit svého na vozík upoutaného manžela Farida. „Poté co nechala svého manžela v mužské části mešity, šla do ženské sekce. Když uslyšela výstřely, vyběhla zpět. Kulka ji zasáhla ve chvíli, když běžela za svým manželem, aby ho uchránila,“ popsal médiím její synovec. Její muž, s nímž měla jednu dceru, běsnění přežil díky pomoci ostatních mužů, kteří ho včas odvezli do bezpečí.

Husna Ara Parvin (†42) vlastním tělem chránila manžela na vozíčku | Facebook

Svůj život obětoval i jednasedmdesátiletý Daoud Nabi, který se vrhnul střelci přímo do rány, aby zachránil ostatní lidi v mešitě. Jeho syn Omar modlitbu v pátek vynechal kvůli závazkům v práci.

Daoud Nabi (†71) | Facebook

Učitel Naeem Rasheen zemřel na následky střelného zranění v nemocnici, média ho označují jako hrdinu - útočníkovi se totiž pokusil vytrhnout pušku z rukou, přičemž byl těžce zraněn. Při střelbě zahynul i jeho syn Talha (†21).

Naeem Rashid | Facebook

Několik lidí včetně malých dětí je stále pohřešováno - jejich rodiny mají jen kusé informace o tom, že příbuzní měli osudný den navštívit mešitu, kde k útoku došlo. Ani více jak 24 hodin po otřesných událostech ovšem nevědí, zda jejich milovaní přežili, či se stali obětí nacionalisty Brenta Harrisona Tarranta...