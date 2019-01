Chlapec (14) házel po lidech syrová vejce: Způsobil smrtelnou nehodu a čelí obvinění z vraždy

V texaském Houstonu přišla v úterý o život pětačtyřicetiletá řidička, do které na křižovatce najel jiný vůz. Mladík (14), který seděl za jeho volantem, ujížděl jinému muži, po kterém v žertu hodil syrová vajíčka. Teď bude čelit obvinění z vraždy.

Mladík (14) byl zadržen houstonskou policií a obviněn z vraždy. Podle očitých svědků měl spolu se svými dvěma kamarády házet po projíždějících automobilech vajíčka. Všichni tři u toho seděli ve stříbrném terénním vozu.

Po nějaké době se ale měla zábava zvrtnout, to když chlapci trefili vajíčkem automobilového veterána, jehož řidič na ně ze zlosti vytáhl poloautomatickou ruční pistoli a začal je pronásledovat po ulicích Texaské metropole.

Celý incident vyvrcholil tragédií. Když stříbrné SUV přijíždělo ke křižovatce, mladistvý řidič ignoroval světelné značení a z boku v plné rychlosti narazil do červeného pickupu značky Ford. Žena (45), která vůz řídila, byla na místě mrtvá. Úřady jí později identifikovali jako Silvii Zavalu.

Čtrnáctiletý mladík skončil v péči lékařů se zlomeným zápěstím. Jeho vinou ale Jessica, dcera zabité řidičky, ztratila mámu.

„Vychovávala mě sama. Byla svobodná matka, vždycky mi říkala, že mám zůstat silná a pozitivní,“ řekla médiím Jessica Gaspar (20). S nezletilým vrahem své matky sice soucítí, ale požaduje pro něj spravedlnost.

„Je to hrozné, cítím se kvůli tomu zle, doopravdy. Ale on mi vzal matku a musí za to zaplatit,“ dodala.

Prozatím není jasné, jak bude případ řešen. Vyšetřování od počátku komplikoval i fakt, že muž, který chlapce po silnici pronásledoval v bílém Lincolnu Continental z roku 1970, z místa nehody ujel. Policie však později na Twitteru informovala, že řidiče již našla a bude předveden k výslechu.

S osudem mladistvého řidiče, který ve 14 letech neměl za volantem co dělat, to vypadá špatně. Ve státě Texas je sice za dospělého považován jen člověk starší 17 let, což chlapec nesplňuje, v případě závažných trestných činů je ale možné i mladší osoby soudit jako dospělé.

