Holčičku (6) v luxusním hotelu zasáhl proud ze zábradlí: Má poškozený mozek a už se nikdy neuzdraví

Zynae Green byla letos v červnu spolu s rodinou na dovolené ve čtyřhvězdičkovému hotelu National Harbor v marylandském Oxon Hillu, který patří do skupiny prominentní značky MGM. K tragédii došlo, když se dotkla osvětleného zábradlí u vodní fontány. V tu chvíli ji zasáhlo 120 voltů, kvůli čemuž u ní došlo k srdeční zástavě. Proud zasáhl i její maminku a člena ostrahy, kteří se snažili holčičku od zábradlí odtáhnout. Při nehodě u Hořic zemřela maminka Veronika (†24): Měla měsíc po svatbě!

Dívenku následně převezli do nejbližší nemocnice, kde strávila dva měsíce, než ji transportovali do specializovaného zařízení v Baltimoru. Ani několik měsíců po nehodě to pro ni však nevypadá dobře. Zynae kvůli nedostatku kyslíku utrpěla vážné poškození mozku a podle lékařů je v částečně vegetativním stavu, což znamená, že sama dýchá a dokáže sledovat očima pohyb, ale nemluví a ani nechodí. „Z toho, co od lékařů víme, se nikdy zcela nezotaví,“ sdělil deníku New York Post advokát rodiny Benedict Morelli.

Rodina po tragédii zažalovala společnost MGM. Podle vyšetřovatelů za nehodu mohlo nesprávně nainstalované elektrické vedení, které bylo umístěno v rozporu s bezpečnostními normami. Na místě navíc podle rodiny nebyly defibrilátory a napětí 120 voltů bylo zbytečně desetkrát větší, než kolik je k osvětlení potřeba. Podle žaloby MGM bezpečnost odfláklo, aby mohlo svůj hotel co nejdříve otevřít. Podle společnosti ale vinu nese dodavatel, kterého si na to najali. „Incident v hotelu National Harbor byl tragickou nehodou a láme nám srdce, že Zynae Green a její rodina nadále trpí. Jsme odhodláni pokračovat v jednání s právním zástupcem rodiny, abychom dospěli k řešení,“ uvedla společnost MGM v tiskovém prohlášení. Martin (†41) narazil do stromu: Proč s sebou vzal i Ondru (†12), smutní rodina

„Dnes má moje holčička narozeniny. Děkujeme všem, kteří slaví s námi, ale zároveň mi láme srdce, že nemůže být s námi doma. Už uplynulo pět měsíců od doby, co nám tohle MGM udělalo a pořád jsme se od nich nedočkali pomoci. Naše Zy Zy je velká bojovnice, ale potřebuje pomoct,“ napsala smutná maminka Rydricka Rosier na Facebook k videu z narozeninové party.