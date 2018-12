V bance chtěl podat trestní oznámení, vzal si 9 rukojmí! Obvinění a vazba kvůli přepadení v Příbrami

Policisté dnes odpoledne zřejmě obviní muže, který v pátek přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí. Zároveň podají návrh na jeho vzetí do vazby, řekl dnes ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

„V odpoledních hodinách budeme po provedeném výslechu zahajovat trestní stíhání zadrženého muže, a to kvůli zločinu braní rukojmí, za což mu v případě odsouzení hrozí pět až 12 let. Stejně tak budeme podávat návrh na vzetí tohoto muže do vazby,“ uvedl Truxa. Předpokládá, že o návrhu na uvalení vazby se nejspíš rozhodne v neděli.

Ozbrojený muž přepadl v pátek odpoledne příbramskou pobočku Unicredit Bank. V budově na centrálním náměstí držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů, jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA). Muže, který měl u sebe funkční krátkou střelnou zbraň, zadrželi. Rukojmí jsou v pořádku, nikdo nebyl zraněn.

Muž podle dřívějších informací policie celou akci podnikl kvůli tomu, že chtěl podat trestní oznámení prostřednictvím médií. Banku si údajně vybral náhodně. Při vstupu do pobočky podle kriminalistů jednou vystřelil do stropu. V minulosti se už dopustil drobné trestné činnosti.