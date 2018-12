Vážná nehoda zablokovala křižovatku ve Voticích: Řidiče zachraňoval vrtulník!

„Pro jednoho pacienta nechal lékař přivolat vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného transportoval do Prahy. Tam zamířila i sanitka s druhou vyproštěnou osobou,“ informoval Holomčík.

Po celou dobu zásahu a vyšetřování musela být silnice v obou směrech uzavřena. Obnovit provoz se podařilo krátce před polednem. Příčinu nehody vyšetřují policisté.

Příjem zraněných potvrdila ČTK mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Letecky byl do pražské střešovické nemocnice transportován muž s vážnými zraněními. Vážně zraněnou ženu se zlomenými žebry a podezřením na otřes mozku převezla sanitka také do Prahy, do nemocnice v Motole. Podle Effenbergerové další účastnice nehody, lehce zraněná žena skončila po nezbytném ošetření v benešovské nemocnici.