Honzu (†18) stály život letní pneumatiky: Zrovna jel do servisu pro zimní, hájí ho kamarádi.

Brutální nehoda u Havířova z minulého týdne stála život teprve osmnáctiletého Honzu M. Na zledovatělou silnici vyjel na letních pneumatikách, a to se mu patrně stálo osudným – nečekaně vjel do protisměru přímo pod kola kamionu. Jeho kamarádi se ho na sociálních sítích zastávají, že jel zrovna do servisu pro zimní gumy.