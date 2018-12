Holčička (7) po policii chtěla, aby zatkla jejího otce: Nepostavil jí záchod, jak slíbil!

Miliony Indů nemají přístup k sanitárnímu zařízení a v zemi panuje rozšířená praxe otevřeného vyměšování na veřejnosti či v přírodě, která je problémem dokonce i v rozvinutějších průmyslových indických státech. Hanífa Záraová nechtěla chodit ven na toaletu a získala slib svého otce, že uvnitř domu postaví záchod, uvedl policejní důstojník v menším městě 100 kilometrů od jihoindického města Čennaí. Když však záchod stále nestál, rozhodla se dívka jít na policii, aby podala na otce stížnost.

Na Rašínově nábřeží našli mrtvolu na záchodě. Tělo muže míří na pitevnu

"Dívka neoblomně trvala na tom, abychom jejího otce zatkli, protože se cítila podvedená," uvedl policista. "Pak jsme jejímu otci zatelefonovali, předvolali ho na policejní stanici a donutili je, aby si podali ruce a usmířili se." Vláda premiéra Naréndry Módího vyhlásila kampaň s názvem "Čistá Indie" za výstavbu 100 milionů toalet během pěti let. Velkou část země však toto vládní úsilí zcela minulo.

„Ztroskotanec“ Santa bojuje s hady i suchým záchodem. V poušti se dočká dojemné pomoci

Deník The Times of India uvedl, že otec dívky dvakrát žádal obec o pomoc se stavbou toalety, ani jednou však nedostal odpověď. Kampaň podporovaná velkými firmami i bollywoodskými herci zvýšila povědomí o nebezpečích vyplývajících z vyměšování venku. Loni byl dokonce natočen bolywoodský film "Toaleta: Milostný příběh", který se inspiroval Módího úsilím o zlepšení sanitární situace s cílem zařadit téma hygieny do hlavní společenské debaty. Snímek pojednával o sporu mezi mladým párem nad záchodem uvnitř domu, který mnoho Indů, obzvláště na venkově, považuje za nečistý.