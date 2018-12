Obávaný drogový boss Darko Šarić: Snížili mu trest

Vrchní soud v Bělehradě v opakovaném procesu opět uznal drogového bosse Darka Šariće vinným z vedení kriminální organizace, jež pašuje ve velkém kokain. Podle srbských médií mu však uložil trest 15 let vězení, který je o pět let nižší, než stanovil soud v předchozím prvoinstančním řízení v roce 2015.

Soud před třemi roky skončil pro Šariće dvacetiletým trestem za propašování 5,7 tuny kokainu z Jižní Ameriky do západní Evropy v letech 2008 a 2009. Za prokázaný měl senát i jeho podíl na praní špinavých peněz v celkové hodnotě 22 milionů eur (569 milionů Kč). Odvolací soud však verdikt o rok později zrušil a nařídil nový proces.

Zrušení rozsudku odvolací senát zdůvodnil tím, že prvoinstanční soud porušil práva odsouzeného tím, že při stanovení trestu neuplatnil mírnější sazby trestního zákona z roku 2005, ale až pozdější novely z 11. září 2009. Zákon z roku 2005 za ilegální výrobu a obchodování s drogami předpokládá trest odnětí svobody v trvání od pěti do 15 let vězení. Drogový boss ubodal mladou dívku (†18) příborovým nožem! Zasadil jí 16 ran

Proto také vrchní soud v opakovaném procesu vězení o pět let zkrátil. Do výkonu trestu se Šarićovi započítávají více než čtyři roky, které už za mřížemi strávil. Dnes 49letý Šarić byl téměř pět let na útěku, v březnu 2014 se ale vzdal. Srbští vyšetřovatelé po něm pátrali s pomocí americké tajné služby CIA a lokalizovali jeho pohyb uvnitř čtyř latinskoamerických zemí.