Sexuální predátorka Lara (51) skončila za mřížemi: Muži ze Zlínska jsou konečně v bezpečí!

Nechvalně proslulá loudilka Lenka B. (51), známá jako Lara, bude mít dost času zchladit své libido. Okresní soud ve Zlíně ji totiž v neděli poslal na sedm měsíců do vězení.

Zlínský soud řešil Lařin prohřešek z konce října. Bývalá zdravotnice se tehdy v jednom ze supermarketů v Baťově městě napila fernetu přímo mezi regály a lahev vrátila na místo. Personálu pak za alkohol odmítla zaplatit, a tak věc přijeli řešit městští policisté.

Přivolaným strážníkům Lara nabízela pohlavní styk a orální sex, a když policisté zajímavou nabídku nepřijali, začala před nimi masturbovat. „Stáhla punčocháče, pod kterými neměla spodní prádlo, odhalila přirození a 30 sekund před čtyřmi lidmi masturbovala,“ uvedl žalobce.

Strážcům zákona se erotická show příliš nezamlouvala, a tak Lařino vystoupení vyvrcholilo zatčením. Lechtivého extempore se bývalá zdravotní sestra dopustila v podmínce. „Hrubé neslušnosti se dopouštěla i poté, když byla v podmínce. Výchovný trest nepomohl,“ konstatoval soudce Pavel Houdek. Sexuální loudilku proto poslal za mříže, aby na veřejnosti nemohla řádit dál.

Podmínku Lara dostala kvůli sexuálnímu útoku na cizího muže v Kroměříži. Po tom, co byla propuštěna ze záchytky, si koupila lahev vodky. Posilněná alkoholem nabídla náhodnému kolemjdoucímu orální sex, ten to odmítl.

Jenže neodbytná padesátnice heslo „ne znamená ne“ rozhodně neuznává, a jak už dobře ví zlínští strážníci, odmítnutí ji jen tak nezastaví. Do vyvoleného se proto Lara „pustila“ přímo na ulici. Případ byl původně klasifikován jako znásilnění, později byl překvalifikován na výtržnictví.

U soudu ve Zlíně zaznělo, že se Lara nedávno vrátila z Anglie, kde také nežila zrovna předpisově. V Británii prý užívala heroin. Po návratu do Česka se pohybovala v bezdomovecké komunitě a „přesedlala“ na alkohol, který zrovna nezvládala. Sexuální výtržnosti totiž páchala právě pod jeho vlivem.

„Omlouvám se. Vím, že si za to mohu sama,“ řekla náruživá alkoholička u soudu. „Chtěla bych se polepšit. Ale ne jít do vězení,“ dodala matka 21letého syna. Lařině tužbě neoblomný soudce nevyhověl a místo toho sexuchtivou výtržnici poslal do chládku.