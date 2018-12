Rodiče Marušky zavražděné adoptivním bratrem: Nejdřív kruté výčitky, pak bolestné loučení, vysvětluje psycholog

Případ, kdy adoptovaný chlapec, zřejmě pod vlivem drog, zaútočil na svou nevlastní sestru a zabil ji, údajně ji měl podřezat, šokoval celé okolí rodiny. Proč myslíte, že se obrátil proti sestře, se kterou vyrůstal?

„Nemáme k případu zatím mnoho informací, ale u jedinců, kteří nějakou dobu zneužívají drogy, je chování nevypočitatelné. Člověk má v sobě běžně mechanismy, které nám nedovolí, abychom zaútočili na jiného člověka. Pod vlivem dorgy je vnímání úplně posunuté a ovládací rovina je snížená. Naprosto na místě teď je, aby u toho mládence byla provedena důkladná diagnostika jeho stavu, takže projde vyšetřením na psychiatrii. A další v pořadí je práce s rodinou.“

Rodiče si teď adopci zřejmě vyčítají…

„Pro rodiče, kteří vlastně tomu mládenci poskytli službu, to musí být strašná zkušenost. Čeká je vyrovnávání se s tou věcí, zřejmě výčitky a podobně. Ale ti rodiče skutečně nemuseli udělat nic špatně.“

Dalo se neštěstí nějak předejít?

„Okolí má názor na vše, ale nikdo neví, jak to v té rodině skutečně fungovalo, jaké byly reálné vztahy uvnitř a jestli třeba i mohly být spouštěcím mechanismem. Mohla tam být nějaká rivalita, ať už zjevná nebo skrytá. Ve chvíli, kdy děláte dobrou věc, a jsou u toho další děti z rodiny, tak je potřeba se ptát, jestli si to přejí, nebo ne. Jak je na to rodiče připravují… Rozehrává se tu spousta vztahových linek, které mohou vyústit v rozpory mezi sourozenci.“

Jak se s tím dokáží vyrovnat rodiče? Mohou synovi někdy odpustit?

„Vždy je zásadní rozloučení. I když je to bolestné, kruté, tak je potřeba to uzavřít, rozloučit se. Pak je čeká proces porozumění tomu, co se stalo. Tady by mohlo být na místě poradit se s odborníky. A jestli adoptovanému synovi někdy dokáží odpustit? Odpuštění je ta tečka, je to jedna z možností, abychom mohli vykročit dál, je-li to možné a jsme-li na to připraveni.“