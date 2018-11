Bezcitný vandal rozkopal pomníček Davida V. (†38). Kříž odhodil do Labe!

V noci z neděle na pondělí bezcitný vandal rozkopal pomníček zemřelého Davida V. (†38). Poničený kříž poté zahodil do Labe. Naštěstí neměl tolik síly jako bezohlednosti, a tak jej odhodil asi jen metr od břehu. Rodina žádá dopadení člověka, který znesvětil památku jejich příbuzného.

Ve městě Štětí v Ústeckém kraji neznámý vandal poničil pomníček zesnulého Davida V. Na svém facebookovém profilu o tom informoval jeho bratr. Tomáš.

„Ze včerejší noci na dnešek nějaký asi místní ubožák rozkopal bráchy pomníček a ten oddělený kříž hodil do Labe. Jenze neměl sílu a hodil to tak metr od kraje!!!! Naštěstí byl kříž vidět a synovec pro kříž vlezl do vody,“ napsal k fotografiím na Facebooku.

Jaký měl výtržník důvod k poničení památky zemřelého, není známo. Tomáš by však byl vděčný za dopadení pachatele. „Tímto tady žádám o nějakou informaci k nalezení toho ubožáka!!!! A třeba i sdílení. Děkuji Vám,“ pokračuje sdělení, které zveřejnil na internetu.