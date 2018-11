Býk

Soustřeďte se na to, co cítíte. Vaše psychické rozpoložení má velký vliv i na vaše zdraví, o spokojenosti celé rodiny nemluvě. Potřebujete se poněkud zklidnit. Najděte si něco, co vám dodá sílu bojovat s nepřízní osudu, která vás zanedlouho zasáhne.