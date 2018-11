Policie vtrhla do sado-maso sex klubu. Prý byl ilegální. Dámy ve spodním prádle ležely obličeji k zemi

Ruská policie udělala zátah v sex klubu zaměřeném na sadomasochistické praktiky. Polonahé zaměstnankyně přinutila, aby ulehly čelem k zemi. Podle velitele zásahu to nevadilo, protože jsou stejně na podobné praktiky zvyklé.

Kde přesně k razii došlo, policie odmítla prozradit. Předpokládá se však, že se klub nacházel v Rostově na Donu. Jiné informace uvádějí, že proběhl ve Vladivostoku nebo v Chabarovsku na východě Ruska. Jeden z policistů se vyptával zaměstnance podniku na jeho šéfa. „Tady není, jenom nám tu nechává peníze,“ odpověděl muž.

Jistota nepanuje ani ohledně toho, kdy přesně se zátah uskutečnil, avšak podle jednoho zdroje se tak stalo začátkem měsíce. „Policie tam vtrhla 4. listopadu. Normálně dělají zátahy do klubů, které nabízí doprovod pro zákazníky. To je v Rusku zakázané. Běžně ale o tom policie ihned informuje. Tentokrát sice zveřejnili video, ale neuvedli místo, kde k zátahu došlo. To znamená, že jim buď klub zaplatil za mlčenlivost, nebo neposkytoval zákazníkům doprovod. V takovém případě nešlo o ilegální podnik a nebyl důvod k zátahu,“ uvedl zdroj.