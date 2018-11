Šéf ruské rozvědky podlehl zákeřné nemoci: Nechal předtím zlikvidovat Skripala?

„Vzpomínka na báječnou osobu, skutečného syna Ruska, vlastence rodné země generálplukovníka Igora Valentinoviče Korobova navždy zůstane v našich srdcích,“ uvedlo ministerstvo obrany s tím, že šéfovi GRU bylo 63 let. Stejný věk zmínila i agentura TASS, podle které se narodil 3. listopadu 1956, což by ale znamenalo, že mu bylo 62 let. Podle dostupných informací na webu se však narodil 3. srpna 1956.

Vojenská rozvědka, kterou Korobov vedl od roku 2016, čelila řadě obvinění vznesených západními státy. Například Británie je přesvědčena, že agenti GRU použili nervový plyn ve snaze zabít bývalého agenta a příslušníka GRU Sergeje Skripala, který byl letos v březnu nalezen v bezvědomí v britském městě Salibsury.