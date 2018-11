Sháněl expřítelkyni a vnikl do tří bytů: Lásku jí vyznával s nožem v ruce

Pachatel nejprve vnikl do domova své bývalky, kde ji ale nenašel. Poté vylomil dveře v bytě její známé. Za řevu vulgárních urážek našel svoji ex schovanou v malé místnosti. Odtud ji vytáhl ven za vlasy a mával před ní nožem.

Aby ukázal, že výhrůžky myslí vážně, bodal ostřím do stolu. Ženě i její kamarádce se během tohoto běsnění sice podařilo uniknout do bytu souseda, ale ani to jejího nápadníka nezastavilo. I tyto dveře vykopl a ženám dál hrozil zabitím. Při tom obě lehce zranil.

Pohotovému sousedovi se podařilo nůž zuřivci sebrat a přivolat policii. Ozbrojený a nebezpečný Romeo je nyní je ve vazební věznici. Další postup závisí na orgánech činných v trestním řízení.