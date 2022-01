17. ledna roku 1998 vyběhl tehdy devítiletý Honzík Nejedlý k pár desítek vzdálenému domu za kamarádem. Po cestě ho potkal jen známý lékař, od té doby se po něm slehla zem. Ani po necelém čtvrtstoletí nebylo Honzíkovo zmizení objasněno a zdrcená maminka tak stále neví, co se s jejím synem stalo. Chlapcův otec, Marcel Nejedlý (†44), zemřel v roce 2014. Pátrat po svém synovi nikdy nepřestal.

Jeho jméno znala tehdy celá republika a do dnes se jedná o nejznámější případ ztraceného dítěte, který ani po necelém čtvrtstoletí nedá vyšetřovatelům spát.

17. ledna 1998 devítiletý Honzík Nejedlý vyběhl v šedivých tepláčkách, šedé mikině a tmavomodré bundě ze svého domova v Podolí za nedalekým kamarádem. Chtěli spolu hrát počítačové hry. K tomu ale nikdy nedošlo, protože chlapec ke kamarádovi nikdy nedorazil a záhadně zmizel.

Policie začala Honzíka hledat až po dvou dnech

Po cestě ho potkal ještě rodinný známý lékař, který Honzíka znal a zeptal se ho, kam míří. Byl poslední osobou, která chlapce viděla. Když se ve smluvený čas Honzík nevrátil domů, začali po něm rodiče pátrat. Zavolali i na policii ale ta nejprve prověřovala je samotné. Domnívali se, že ve zmizení syna mají prsty rodiče. Zřejmě tak vyšetřovatelé přišli o drahocenné dva dny. „Chyba byla, že dlouho prověřovali mě a manželku. A variantu, že ho někdo mohl unést, v prvopočátku nebrali v potaz. Ani nenasadili psa. Toho jsme si vynutili asi po dvou dnech, ale to už bylo zbytečné. Ztratili čas, první noc, kdy to bylo nejdůležitější,“ řekl v minulosti pro MF Dnes Honzíkův otec, Marcel Nejedlý (†44).

Pátrání policie vyhlásila oficiálně 20. ledna 1998, tedy až po třech dnech od chlapcova zmizení. Zapojily se desítky policistů, vrtulník s termovizí, říční policie a dokonce i Interpol. Prověřovalo se koryto řeky i seznam pedofilů. Veškeré pátrání bylo ale bez výsledku. Rodiče, Marcel a Ivana Nejedlí byli naprosto zoufalí. Nabídli tehdy odměnu přes 100 tisíc korun tomu, kdo bude o zmizení jejich syna mít jakékoliv informace. Nakonec částku zvedli až na milion korun.Ovšem i to bylo ale bez úspěchu.

Honzík mohl být v rakouském gay klubu

Marcel Nejedlý se začal tehdy domnívat, že by se jejich syn mohl stát obětí gangu obchodníků s dětmi. Tuto teorii by podporovala téměř jediná stopa, ke které se rodiče v roce 1998 dostali. Rodiče kontaktoval prostitut, který údajně pracoval v rakouském gay klubu. „Bylo nás v tom podniku pět kluků a dvě děti. Jedno z nich, říkali mu Daniel, to byl váš Honza,“ tvrdil. „Ty děti pak někam odvezli. Oni si je prodávají mezi sebou, aby maskovali stopy.“

Rodině slíbil kontakt s osobou, která jim dítě prodá zpět. Měli se setkat v noci na Václavském náměstí, ale Marcel dostal strach a přivolal policii. „Přijelo tam pět policejních aut a z nich vyskákalo pětadvacet policajtů. Ten člověk se samozřejmě neukázal. Policajti to tehdy všechno zkazili,“ tvrdil Nejedlý.

Roky tak rodina strávila v zoufalství a beznaději. Stále pátrali a stále doufali. I Honzíkova sestra Adéla (27), která věřila, že je stále naživu. Otec Marcela celý život věřil, že se svým synem znovu setká. Pátral na vlastní pěst za pomoci senzibilů, psychotroniků anebo spolupracoval s hledači pokladů. O svém synovi Honzíkovi se nikdy pravdu nedozvěděl. Honzíkovi Nejedlému by dnes bylo 33 let.