V sobotu si česká země připomíná smutné výročí. Je to už 44 let, co odešel filozof a mluvčí Charty 77 Jan Patočka (†69). Teroru státní bezpečnosti čelil odvážně, ostatně jako řada dalších signatářů tohoto manifestu odpůrců tehdejšího režimu. Jeho občanské odvahy se StB bála tak, že ho doslova uštvala k smrti. Báli se ho, i když už ležel v rakvi. Kněz, který ho pohřbíval, musel být spolupracovník StB. V márnici pak ještě nebožtíka Patočku zkontroloval policajt…