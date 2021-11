„Beru to jako změnu i výzvu. Situace se opět zhoršuje, zdravotníci jedou na doraz,“ řekl Martin. V pondělí podstoupil ve Fakultní nemocnici u svaté Anny svou první dvanáctku. „Dělám, co je potřeba, polohování, odnos snídaní, dezinfekce pokojů. Je to pro mě neodborná práce, ale zdravotníkům aspoň odlehčím,“ mínil Martin.

Rodina vzala jeho rozhodnutí s porozuměním. „Na Vánoce snad už budu doma. Doufám, že se situace do té doby zlepší,“ řekl hasič. U svaté Anny pomáhají od pondělí čtyři hasiči, jejich další čtyři kolegové zamířili do vyškovské nemocnice, kde budou pracovat jako sanitáři.

„Vykonávají pomocné zdravotnické činnosti," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Jitka Moravová. Ve vyškovské nemocnici počínaje pondělím začali vypomáhat i čtyři vojáci. Hasiči zůstanou měsíc, vojáci na dva týdny s možností prodloužení.

„Jsme za ně všechny velmi rádi, jsme tu zavaleni pacienty s covidem," upozornila Moravová.

Video Hasič Martin Šimčík vypomáhá od pondělí na covidovém oddělení ve FN u svaté Anny - Zdeněk Matyáš

V nemocnici leží aktuálně podle ní 76 pacientů s covidem na standardních lůžkách, dalších osm na jednotce intenzívní péče.

Neocenitelná pomoc

„Každou pomoc pochopitelně vítáme. Situace ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně není dobrá. Chybí především sestry, všeobecné, praktické i specialistky pro intenzivní péči. Zařízení má i nakažené zdravotníky, jde asi o pět desítek lidí, převažují nelékaři. Na ošetřovném je doma téměř sto zaměstnanců, z toho dvě třetiny zdravotníci,“ shrnula Dana Lipovská, mluvčí FN u svaté Anny.

Pomáhá i armáda

Osm vojáků nastoupilo v pondělí také do Fakultní nemocnice Brno, kde budou pomáhat s pacienty s nemocí covid-19. Ve zdravotnickém zařízení je nyní 185 pacientů s touto nákazou. Čtyři vojáci nastoupili nově také do Nemocnice Znojmo, kde leží 86 pacientů s koronavirem.