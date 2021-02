Na obrovskou chybu v systému při objednávání očkování na covid-19 narazila Eva Frélichová ze Znojma. Když v něm chtěla zaevidovat svou maminku (86), trvalo to měsíc!

„Maminka má stařeckou demenci. Registraci jsem jako její opatrovník zajišťovala sama. Poprvé jsem to zkusila hned první den, kdy to bylo možné. Když nedošel ani po několika dnech PIN kód, zkusila jsem to znovu,“ uvedla Frélichová.

Právnička ze Znojma opět čekala několik dnů, marně. Registraci zkusila tedy do třetice. Poté jí přišla zpráva, že je požadavek zablokován z důvodu duplicity. „Zároveň přišel PIN kód, nešel ale použít,“ pokračovala Frélichová.



Musela napodobovat maminku

Na funkční PIN čekala měsíc. Pak narazila na další problém. „Operátorka linky 1221 žádala, aby maminka sama potvrdila, že vakcínu chce. Vůbec nebrala zřetel na to, že maminka nedokáže již sama komunikovat a já jsem její opatrovník,“ dodala Frélichová.

Aby vůbec mohla svou maminku zaregistrovat, musela přes telefon simulovat vlastní mámu. „Na co tam je tato nesmyslná podmínka, když se stejně nedá ověřit, s kým operátorka mluví?," diví se Frélichová.

Nyní má konečně maminka paní Frélichové termín očkování. „Dalo to ale práci," neodpustila si závěrem Frélichová.



Video Blatný: Chceme očkovat 100 tisíc lidí denně. Očkovacím centrem i O2 Arena? - Blesk Zprávy / ČTK

Přitom kvůli tomu dochází k zablokování žadatele.