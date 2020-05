„Jsem přesvědčen, že letní dovolená na Jadranu není iluzí … Věřím, že od 1. července by mezi státy, kam za nějakých podmínek budou moci čeští občané vycestovat, mohlo patřit Chorvatsko, Slovinsko, Řecko nebo Bulharsko,“ řekl v Českém rozhlasu ministr zahraničí Tomáš Petříček (38, ČSSD). To, aby Češi nemuseli trávit dovolenou výhradně v tuzemsku, ač pro místní podnikatele by to bylo žádoucí, je teď prý pro diplomacii prioritou.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Úřad vlády ČR

Zvláštní pas…

Tou je ale i zdraví. A tak se pravidla pro vstupy a výstupy řeší, a to i na unijní úrovni, třeba zavedením tzv. Covid-19 pasů. Ty by zjednodušeně umožňovaly cestovat do zahraničí na dovolenou bez obav, že by člověk po návratu musel povinně do karantény. „Zdůrazňuji jednu z variant. Jednalo by se o jakýsi »průkaz bezinfekčnosti«. Bylo by v něm patrně zaznamenáno testování na Covid-19, možná prodělaná nemoc, a tudíž existence protilátek,“ napsal pak Blesku Petříček.

…ale zbytečný?

„Bude se jednat o formulář s potvrzením, že má daný člověk protilátky proti koronaviru,“ sdělil za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Forma i podmínky pro »glejt« údajné bezinfekčnosti dále zůstávají nejasné. I to, zda ho bude vůbec třeba. Pravidla totiž určují jednotlivé státy, a třeba už teď prý skoro nic Čechům nebrání, aby vycestovali k moři, například právě do Chorvatska. Chorvatsko otevřelo hranice Čechům s jachtami, vilami a tryskáčem. Kdo další může přijet?

Osud pasu i podle ministra Petříčka závisí na tom, aby se na něm shodlo co nejvíce států, a platil všude. „Pokud bychom se na něm shodli, prosazujeme, aby byl takový pas jednotný a platný v co největším množství států. Jinak nemá příliš velký smysl,“ odtušil Petříček.

Cesta úplně bez testu

Petříčkův náměstek Martin Smolek pak v pátek zmínil další variantu. Čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Uvedl to pro Radiožurnál, podle něj to vyplývá z vyjádření chorvatských úřadů.

Smolek řekl, že čeští turisté mohou Rakouskem projet bez testů a totéž platí pro rakousko-slovinskou hranici. Tam bude potřeba předložit rezervaci na ubytování v Chorvatsku, protože Slovinci na své území vpustí jen lidi, kteří mají umožněný vstup do některého dalšího státu, uvedl náměstek.

Už otevřeno

Podle chorvatského deníku Jutarnij list tamní vláda »potichu« otevřela hranice už 9. května, což potvrdil i tamní ministr vnitra Dovor Božinović. Pokud mají Češi rezervaci v hotelu a dodržují místní hygienická pravidla, pak mohou přijet. „Mlžení a lži,“ zuří klienti cestovek u storna zájezdů. Peníze zpět dostávají zdlouhavě

„Na základě potvrzení o rezervaci ubytování v Chorvatsku zahraniční turisté budou vpuštěni do země. Nemůže se ale hovořit o otevírání se masové turistice, spíše půjde o první krůčky k návratu nebo normalizaci turistického ruchu,“ napsal pak Blesku Dubravko Miholić z Chorvatského turistického sdružení.

Co teď vyžadují Chorvaté?

Když se dostanete do Chorvatska, tato pravidla podle sdělení ambasády v Praze budete muset dodržovat, a to nejméně do 18. května:

● Místo ubytování opouštět pouze v nezbytných případech: výkon práce (jsou-li důvody pobytu obchodní povahy) a nezbytné aktivity, při neustálém provádění intenzivních hygienických opatření.

● Po dobu nezbytného opuštění místa ubytování je doporučeno používat roušku nebo jiné zakrytí nosu a úst a udržovat od jiných osob odstup minimálně 1,5 m.

● Nepoužívat hromadnou dopravu; žádoucí je, aby dotyčná osoba cestovala v dopravním prostředku sama nebo výhradně s osobami, s nimiž sdílí ubytování

Pláž v Chorvatsku | Reuters

● Důsledně se vyhýbat shlukování a veřejným shromážděním.

● Během pobytu v ubytovacím zařízení si připravovat jídlo vlastnoručně, nebo využívat doručování potravin a nápojů.

● Platby provádět bezhotovostně, platební kartou nebo online.

● Každé ráno si změřit teplotu. Je-li vyšší než 37,2 ° C, měření po 10 minutách zopakovat, a je-li teplota stále vyšší než 37,2 ° C, neopouštět místo ubytování a kontaktovat místně příslušného epidemiologa. Totéž platí při nástupu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, horečka, dušnost, dýchací potíže, ztráta čichu a chuti). V případě akutního nástupu život ohrožujících příznaků se obrátit na záchrannou službu. Řecko otevře pláže: Omezení pro 40 lidí, slunečníky ob 4 metry a v barech žádný alkohol

Připravuje se i Řecko

O letní dovolené již mluví také Řecko. Agentura DPA informovala, že plánuje zrušit povinnost dvoutýdenní karantény pro návštěvníky z některých zahraničních zemí, jedná o tom mimo jiné i s Českem, Německem nebo Rakouskem. S tím by mohl pas souviset.

Kdy se země pro turisty otevře, zatím není úplně jasné. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Od 25. května se restrikce uvolní pro řecké občany, kteří budou smět cestovat za rekreací na ostrovy, zároveň se od začátku června otevřou hotely a další ubytovací zařízení.