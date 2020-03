Stejně jako ve velké části měst po celé Evropě i ve španělské Murcii platí zákaz vycházení kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem. Tamní policii v pondělí zaskočil neznámý občan, který si nejen že zákaz porušil, ale po ulici si to navíc rázoval převlečený za dinosaura!

Video zveřejněné na policejním Twitteru se okamžitě stalo virálním hitem. Policie na něm na ulici oslovila člověka, který evidentně zákaz vycházení netoleroval a ještě si z něj rozhodl dělat legraci. Ten v pátek 13. března uvedl v platnost na dobu patnácti dní španělský premiér Pedro Sánchez s tím, že by lidi měli opouštět své domovy jen za účelem cesty do práce, nákupu jídla či zdravotních potřeb.

Zhroutil se v záchvatu kašle uprostřed nákupního centra! Děsivé video je prý jen pokus o vtip

Výjimkou volného pohybu je venčení svých domácích mazlíčků, a i při tom by měli občané dodržovat přísná pravidla. Venčení dinosaurů však do této výjimky nespadá. „Během krizového stavu je venčení domácích zvířat povoleno, pokud je prováděno jednou osobou a jen krátce, aby si mohlo zvíře ulevit. Vlastnictví Tyranosaura rexe pod to nespadá,“ napsala policie k humornému videu doplněné o známou znělku z Jurského parku a text doplnila o hashtag #quédateencasa (zůstaň doma).

Američanka žijící v Česku o karanténě: Mám z toho klaustrofobii, ale Češi nešílí jako Američani

Policie ale neposkytla žádné další podrobnosti, které by vysvětlovaly, proč člověk v dinosauřím obleku chodil ulicemi Murcie. Pod video zanedlouho někdo přidal další záznam, na kterém jde dinosauří muž vynést odpadky a pak se rozeběhne zpátky k domu. Mohlo tak jít o preventivní opatření, kdy netradiční převlek neznámá osoba použila k ochraně proti koronaviru?

Španělsko je, co se nákazy koronavirem týče, země s čtvrtým nejvyšším počtem nakažených lidí. V době zveřejnění videa bylo v zemi již přes 340 úmrtí, nakažených mělo kolem deseti tisíc. Humorná prehistorická příhoda je jedna z mála světlých okamžiků v této těžké době.