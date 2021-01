Koronavirus ONLINE: Zeman dá metál za očkovací systém? A přednostní vakcína pro šéfa VZP

Lidé s pozitivním testem na koronavirus by měli dostávat jednorázovou finanční podporu, navrhují vědci z evropské iniciativy Contain Covid-19 a iniciativy Sníh. Zájem a dostupnost testování by podle nich mohly zlepšit také příjemnější způsoby odběru, například kloktáním ze slin, a testy v lékárnách, firmách nebo školách, které by stát podpořil z rozpočtu. Vědci to doporučili mezi dalšími postupy, jak nyní šíření nákazy utlumit. Varovali před čtvrtou vlnou epidemie, kterou by mohla způsobit nová mutace viru.