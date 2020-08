Koronavirus ONLINE: Ze Španělska už jen s testem. A expremiérka bojuje o život

Jak si umývat ruce a že si nemáme sahat na obličej a kýchat do prostoru se učíme už od dětství. Vypadá to ale, že na těchto několik základních hygienických návyků zapomínají i dospělí.

Světová zdravotnická organizace a celá řada expertů tak nevynechá pomalu ani jeden jediný den, aby tyto návyky nepřipomínala. Dodržování těchto standardů totiž může bez nadsázky zachránit někomu i život. Podívejte se tak na video, které WHO sdílí a společně s námi si tyto návyky osvěžte.

Here are 7⃣ simple steps you can take to protect your health & the health of other people during #COVID19 pic.twitter.com/75DuAE6R2D