Koronavirus ONLINE: Vojtěchův konec žádali lidé v Ostravě. A nákaza nově v důchoďáku v Havířově

Světová zdravotnická organizace (WHO) vítá zprávy, že experimentální vakcína společnosti AstraZeneca je bezpečná a v první fázi klinických testů na zdravých dobrovolnících vyvolává imunitní reakci. Během virtuálního brífinku vedeného z centrály organizace v Ženevě to dnes řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.