Koronavirus ONLINE: Vojtěch připustil další opatření. Onemocněl i exšéf lidovců

Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že v říjnu a listopadu přibude v Evropě úmrtí souvisejících s covidem-19. U příležitosti dvoudenní virtuální konference představitelů 53 zemí evropského regionu WHO o vývoji pandemie a zdravotnické strategii na příštích pět let to dnes agentuře AFP sdělil ředitel evropské pobočky organizace Hans Kluge.

"V říjnu a listopadu budeme svědky vyšší úmrtnosti," uvedl Kluge. Potvrzených případů v Evropě v posledních týdnech rychle přibývá, počet úmrtí za den je ale zatím poměrně stabilní, připomíná AFP. V 55 zemích, které ve struktuře WHO spadají pod Evropu, se jen za pátek odhalilo 51.000 nově nakažených. Denně v evropském regionu s koronavirem umírá okolo čtyř nebo pěti stovek lidí, což je srovnatelné se stavem ze začátku června. Nové případy infekce se objevují zejména ve Španělsku a Francii, Česko zaznamenalo v sobotu rekordních 1539 nakažených.