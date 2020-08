Koronavirus ONLINE: Vojtěch oznámil novinku. Zkrácení karantény na 10 dní až od 1. září

Moravskoslezský kraj chce uvolnit na podporu turistiky v regionu 30 milionů korun. U 60 turistických cílů by nemuseli návštěvníci v září a říjnu platit vstupné. Bezplatný vstup by byl například na Stezku Valašku v Beskydech či do Světa techniky v Ostravě. Dnes to řekla Miroslava Chlebounová z odboru kanceláře hejtmana kraje. Zastupitelé budou tento návrh krajské rady schvalovat na začátku září.

Kraj chce tímto způsobem prodloužit turistickou sezonu a nalákat do kraje návštěvníky. „Věřím, že náš návrh krajští zastupitelé podpoří. Cestovní ruch utrpěl kvůli pandemii obrovskou ránu a potřebuje oživit. Když k nám do regionu přijedou turisté a budou navštěvovat restaurace, ubytují se, zajdou do obchůdků a utratí u nás nějaké peníze, pomůže to i místním podnikatelům,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).