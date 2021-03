Koronavirus ONLINE: Vláda chce dalších 30 dní nouzového stavu a Blatný hájil nového PSA

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že společně diskutovali tato témata: příspěvek ČNB v krizové době do státního rozpočtu, zpráva NKÚ k nákupům v době první vlny pandemie, návštěva premiéra v Izraeli, očkování a vakcína Sputnik V.

ČNB by měla přispět do státního rozpočtu v těchto časech krize. Neměly by se navyšovat úroky, aby se pomohlo firmám při obnovách ekonomiky.

„Bavili jsme se, jak se mu daří. Stále jí ten pudink, já jsem taky konstatoval, že jsem přibral, že to není dobře. Pan prezident má rozečtené čtyři knížky,“ řekl Andrej Babiš.

„Zpráva NKÚ komentuje situaci k nákupům v normálních časech, a ne v krizi, kdy nakupoval celý svět,“ vyjádřil se premiér ke zprávě NKÚ a dodal, že je částečně politická. Zmínil dřívější politickou příslušnost prezidenta NKÚ Miloslava Kaly v ČSSD. Premiér k personálním otázkám řekl, že navrhovat odvolání ministrů je v jeho pravomoci. Názor prezidenta na ministra zdravotnictví Jana Blatného je dlouhodobě negativní, ale důležité je, jak fungují ministerstva. Andrej Babiš neplánuje v březnu žádné personální změny ve vládě, současně je nevyloučil v dubnu.