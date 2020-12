Koronavirus ONLINE: Vakcíny i pro Plzeň. A další problémy s davy sáňkařů na českých kopcích

Státní rozpočet letos skončí se schodkem v rozmezí 370 a 380 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to dnes řekla České televizi (ČT). Deficit tak bude nejvyšší v historii ČR. Sněmovnou schválený rozpočet počítá se schodkem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie koronaviru z původních 40 miliard Kč. Konečný výsledek státního rozpočtu oznámí ministerstvo financí na tiskové konferenci ve středu 6. ledna.

Schillerová odmítla kritiku některých podnikatelů a opozičních stran, že schválený deficit nebyl vyčerpán kvůli nedostatečné státní podpoře firem během epidemie. "My jsme mohli rozdat jenom to, co bylo na vládní rozpočtové rezervě, případně to, co měly neutracené jednotlivé resorty. A věřte, že jsme to beze zbytku vyčerpali," řekla. Podnikatele zasažené vládními opatřeními proti šíření nákazy podpořil stát více než 130 miliardami korun.