Thajsko v únoru kvůli epidemii nového koronaviru navštívilo meziročně o 44,3 procenta méně turistů, uvedly úřady. Návštěvníků Z Číny, odkud jich tradičně přijíždí nejvíce, ubylo o 85,3 procenta. Pokud se naplní nejhorší scénář, mohl by počet zahraničních návštěvníků letos klesnout na 30 milionů z loňských 39,8 milionu, což byl rekord. O 22 procent by se v takovém případě snížily Thajsku příjmy z turistiky.

Taková situace by nastala, pokud by šíření nákazy kulminovalo v květnu. Ještě minulý týden přitom úřad pro cestovní ruch uváděl, že by letos mohlo přijet jen o šest milionů turistů méně. Z Číny, odkud se nákaza koronavirem začala koncem loňského roku šířit, přijelo loni do Thajska 10,99 milionu lidí.