Koronavirus ONLINE: Třikrát covid a pak smrt. Blatný oznámil v televizi úmrtí kolegyně

„Moje kolegyně po té, co potřetí během tří měsíců prodělala koronavirus, tak zemřela,“ prozradil smutnou zkušenost s covidem-19 ministr Blastný v ČT. Reagoval tak na argument, že by možná pomohlo, kdyby v ČR stejně jako v Izraeli lékaři neočkovali zatím ty, kteří už koronavirus prodělali.

„Oni neočkují zásadně lidi, kteří už to prodělali,“ řekl ve studiu šéf motolské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD. „My to v Česku zatím neděláme, protože tvrdíme, že devadesát dní (po nemoci) a potom očkovat. Kdybychom tuto skupinu vyřadili a řekli jsme, že už mají tito lidé imunitu, tak máme najednou milion lidí, co má imunitu,“ tvrdil Ludvík. Rázem by tak bylo podle něj v Česku najednou milion vakcín navíc.