Koronavirus ONLINE: Testování školáků v ČR se zatím nevrátí. A guvernér zakázal požadovat očkování

Ministerstvo školství by podle obecně prospěšné společnosti EDUin mělo se svou podřízenou organizací Cermat připravit úpravy v jarních přijímacích a maturitních zkouškách, které budou zohledňovat zaostávání žáků po výuce na dálku. Společnost k tomu dnes úřad vyzvala v tiskové zprávě, informovala ČTK mluvčí EDUin Pavla Lioliasová. Podle ní ministerstvo sice nabádá školy, aby se nesnažily rychle dohnat učivo, které se děti nestihly při výuce na dálku naučit. Tato snaha je ale v rozporu s nezměněnými centrálně organizovanými přijímacími zkouškami nebo maturitami, upozornila organizace. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Společnost EDUin apelovala na to, aby ministerstvo a Cermat vytvořily plán pro dva možné scénáře. Připravit by se měly na situaci, že školy budou v tomto školním roce fungovat normálně, ale nepodaří se jim dohnat vše z distanční výuky, a ke zkouškám půjdou proto zaostávající děti. Přihlédnout by měly i k možnosti, že by se školy kvůli epidemii znovu zavíraly a situace by se ještě zhoršila