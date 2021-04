Koronavirus ONLINE: Soud zrušil uzavření obchodů a služeb. Vláda má čtyři dny na úpravu

Zlínský kraj očekává v nadcházejících týdnech více dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Zatímco v dubnu do kraje přicházelo 15 210 dávek týdně, příští týden by to mělo být 21 060 dávek a na začátku května 23 400 dávek.

Začátkem června by to mělo být 34 000 dávek týdně, řekl dnes novinářům krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

V kraji jsou již očkováni téměř všichni senioři starší 80 let a velká část seniorů nad 70 let, nyní se mohou k očkování registrovat lidé nad 65 let.