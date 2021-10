Koronavirus ONLINE: Školáky čeká na podzim další testování. Případů přibylo rekordně od května

Čtyřicet atraktivních míst se otevře místním i návštěvníkům Plzně na oslavy vzniku republiky 28. října. Vstup bude za symbolických 28 korun nebo zdarma. Řada z nich bude zpřístupněna mimořádně a s programem.

Podle vedoucí odboru prezentace a marketingu města Jany Komišové by měla ještě více podnítit turismus ve městě, který výrazně zmrazila pandemie koronaviru. „Věříme, že Plzeňané vyjdou do ulic i do těch turistických cílů, protože přes dobu, kdy byly uzavřené nebo omezené, se připravila řada zajímavých výstav, nových expozic nebo změn, které je potřeba objevit,“ uvedla. Podle Komišové byla v běžných letech při říjnové akci návštěvnost přes 40 000 lidí za den.