Koronavirus ONLINE: Rusové chtějí po Slovácích Sputnik V zpět. A Arenberger chystá změny

Konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat lidi za porušení protikoronavirových opatření. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pandemický zákon, o který budou od 12. dubna nařízení opřena, je totiž novější a přesnější.

„Ten zákon počítá s rovným přístupem. To znamená, že se nebude opakovat to, že podle krizového zákona část těch, kteří opatření porušovali, bylo možné stíhat a postihovat, a část nikoliv. V tom pandemickém zákoně už je to vyřešeno,“ uvedl Hamáček. Policisté tak budou moci pokutovat lidi za nedodržování nařízení až do výše tří milionů korun, firmy až do pěti milionů korun.