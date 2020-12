Koronavirus ONLINE: Rekordních 16 329 případů za den v ČR a další várka vakcíny dorazila

Ve Středočeském kraji přibylo v úterý 2345 nakažených. Je to nejvyšší nárůst za celou dobu pandemie. Rizikové skóre PES vzrostlo z 71 na 80 bodů, kraj se tak přesunul ze čtvrtého do pátého, tedy nejvyššího stupně rizika. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 13.878 nakažených, od začátku pandemie se tam nakazilo 91.776 lidí. Vyléčit se podařilo 76.718 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1180 lidí. Za úterý přibylo 36 vyléčených a pět zemřelých.