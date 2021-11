Koronavirus ONLINE: Rekordní nárůst v ČR, nemocnice pod extrémním náporem. A strach z nové varianty

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta zesiluje. Za čtvrtek přibylo rekordních 27 717 nakažených. Je to nové denní maximum od začátku epidemie. WHO označila za novou variantu omikron, která se šíří v JAR, mezi znepokojivé. Česko kvůli ní doporučuje necestovat do osmi afrických zemí. A lidé, kteří v nich pobývali v posledních dvou týdnech víc než 12 hodin, nemohou od soboty vstoupit do ČR. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.