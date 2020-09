Koronavirus ONLINE: Prymula vyhlásí změny u hospod i další opatření. A 2394 případů za den v ČR

Dvanáct let měl Jindřich Forejt na starost vše, co se týkalo hradního protokolu. Podoba všech prezidentských ceremoniálů šla vždy za ním, nyní už funkci nevykonává, nad záběry z jmenování Romana Prymuly ministrem zdravotnictví se ale zhrozil. Kritizuje nejen podobu celé akce, ale i její prezentaci a třeba to, že se Prymula nepostavil, když prezidentův kancléř Vratislav Mynář četl skládaný slib. K čemu naopak výhrady nemá, je to, že nestál prezident Zeman.