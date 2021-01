Koronavirus ONLINE: Přes 12 tisíc úmrtí v ČR. A vláda bude řešit problém skiareálů

V Libereckém kraji nebude možné podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraje) v lednu začít očkovat proti covidu-19 zájemce z řad veřejnosti. Vychází z počtu přislíbených dávek vakcíny. Liberecký hejtman na to upozornil v otevřeném dopise, který je adresovaný starostům obcí v kraji.

"V lednu budeme mít v kraji podle informací ministerstva zdravotnictví k dispozici necelých 10.000 vakcín, které by měly být určeny především lékařům a zdravotníkům, zaměstnancům a klientům ústavů sociální péče a dalším potřebným působícím v Integrovaném záchranném systému. Pro veřejnost v této zásilce žádná rezerva není, tato rovnice zatím prostě nevychází. Úplně nejhorší jsou tak v krizové situaci nenaplněná očekávání lidí," uvedl Půta v dopise.

Podle něj jen v Libereckém kraji žije 89.000 lidí ve věku nad 65 let a z toho 17.000 lidí je ve věku nad 80 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že na očkování se budou moci od 15. ledna registrovat lidé nad 80 let věku a od 1. února všichni obyvatelé Česka. Babiš také uvedl, že přednost při očkování dostanou zájemci, kteří se léčí s cukrovkou, obezitou, závažným onemocněním plic nebo závažným onemocněním ledvin.