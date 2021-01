Koronavirus ONLINE: Přes 12 tisíc obětí, Česko je „best in covid“. A vakcíny u praktiků na jaře

V Anglii začne od úterý platit plošná uzávěra. Oznámil to premiér Boris Johnson. „Týdny, které jsou před námi, budou dosud nejtěžší,“ uvedl Johnson. Podle něj je plošnou karanténu nutné opět zavést především kvůli nové mutaci koronaviru.

Domov budou moci obyvatelé Anglie opouštět od úterý jen v případě nákupu potravin či léků, návštěvy lékaře či kvůli cestě do práce. Johhnson naznačil, že opatření by mohla trvat až do poloviny února. Tehdy by podle něj již měli vakcínu proti covidu-19 dostat všichni ve čtyřech hlavních rizikových skupinách.