Koronavirus ONLINE: Premiéra čeká výslech, princ doplatil na cestování a Češi chtějí k moři

Podle dostupných údajů v Německu v posledních čtyřech týdnech trvale klesá mezi nově infikovanými podíl lidí starších 80 let. Věková skupina nad 70 let se podílí na celkovém počtu nakažených necelými 19 %, ale na úmrtích 86 %. Největšími skupinami nakažených v Německu jsou osoby ve věku 20 až 49 let (43 %) a 50 až 69 let (31 %).

Podle studie Brémské univerzity koronavirová pandemie v Německu zvlášť silně ohrožuje lidi vyžadující péči. 60 % všech zemřelých s covidem-19 jsou podle těchto propočtů lidé trvale žijící v pečovatelských domech nebo vyžadujících pečovatelské služby. Tato skupina tvoří 8,5 % infikovaných, ale smrtnost v souvislosti s covidem-19 je mezi nimi padesátkrát vyšší než u zbytku populace.