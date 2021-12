Koronavirus ONLINE: Povinné očkování v Česku od března, potvrdil Vojtěch. A další testy do škol

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 společně s firmou Pfizer, očekává, že její očkovací látka bude chránit před těžkým průběhem onemocnění i u lidí nakažených novou variantou omikron. Dnes to řekl šéf firmy Ugur Sahin a dodal, že by BioNTech byl schopen poměrně rychle svou vakcínu upravit „na míru“ omikronu, pokud by to bylo nutné. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že stále vyhodnocuje rizika plynoucí z nové varianty, výrobci vakcíny by však podle ní měli být připraveni.

„Tato varianta by mohla být schopna nakazit očkované lidi. Očekáváme, že nakažení lidé, kteří byli očkováni, budou chráněni před vážným onemocněním,“ řekl Sahin na konferenci pořádané agenturou Reuters. Dodal, že přesnější informace budou mít vědci za několik týdnů.