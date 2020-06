Koronavirus ONLINE: Počet nakažených v ČR atakuje 10 tisíc. Havlíček chce po Smartwings změnu

Policie dnes při namátkových kontrolách na hraničních přechodech s Polskem nevpustila do Česka stovky lidí. Desítky lidí, kteří do Polska mířili za nákupy nebo turistikou, se od hranic vrátily.

Polsko dnes po třech měsících zrušilo omezení na hranicích zavedené kvůli epidemii koronaviru, do země je možné bez kontrol vstupovat ze sousedních zemí, které jsou členy Evropské unie. V opačném směru platí ale až do nedělní půlnoci pro vstup do Česka povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus, nebo jít na dva týdny do karantény.