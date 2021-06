Koronavirus ONLINE: Plošné testování už nemá smysl, míní lékaři. 389 hospitalizovaných v ČR

Plošné testování už nedává smysl, upozornila v prohlášení skupina 12 lékařů. „Pro praktickou potřebu by postačilo vyšetřovat pouze jedince s klinickými projevy a podezřením na koronavirovou infekci a vytrasované kontakty a při pozitivním nálezu izolovat pacienta i osoby v jeho nejbližším okolí,“ citují z jejich prohlášení Novinky.cz, upozorňují však na to, že ministerstvo zdravotnictví s pravidelným testováním ve firmách i školách počítá do konce června.

„Čím je epidemie menší, tím je plošné testování méně efektivní, a naopak efektivnější je testování na základě trasování,“ uvedla nedávno i skupina odborníků MeSES.